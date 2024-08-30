Общество

Надо обновить гардероб? Поменяйся!

Минимализм, осознанное потребление — все это тренды сегодняшнего дня, которые помимо заботы об окружающей среде решают и более приземленные задачи: разгрузки дома и гардероба от ненужных вещей. В крупных городах все большую популярность набирают свопы — пространства по обмену одеждой.

До Пскова эта мода пока не дошла, но места, куда вы можете сдать свои ненужные вещи и взамен взять или купить по символической цене чужие (ненужные), есть. Например, благотворительный магазин под названием «Поменяйся!». О том, кто и зачем приходит в магазин, рассказала руководитель проекта Олеся Алексеева.

Хочется поделиться

Благотворительный магазин «Поменяйся!» открылся в Пскове два года назад. «Идея обмена вещами не новая, идея отдавать их на благотворительность — тем более. У всех у нас очень много лишних вещей, и у меня в том числе. Хочется поделиться», - рассказывает руководитель проекта Олеся Алексеева.

Поэтому Олеся, уже имевшая опыт реализации подобной инициативы в Сочи, решила открыть благотворительный магазин в родном Пскове. «Некоторое время я жила на юге России, и там с подругой мы открыли такую торговую точку. Кстати, он до сих пор работает», - отмечает девушка.

Олеся замечает, что ее проект связан и с экологией, и с благотворительностью.

«Обычная нейлоновая курточка будет разлагаться 200 лет. Там краска, микропластик — это все отравляет почву, грунтовые воды. А мы даем вещам вторую жизнь, тем самым не создавая спрос на новые вещи», - говорит она.

Благотворительный магазин — это не совсем обычная торговая точка. «В чем суть? Если есть лишние вещи, их можно сдать. Принимаем все: от пуговицы до техники. Нам сдают одежду, обувь, книги, посуду, предметы интерьера. Иногда приносят ноутбуки, правда, их приходится ремонтировать. Но лучше принести нам, чем выбросить», - уверена руководитель проекта.

Как такового обмена не предусмотрено. Но тем, кто приносит вещи, выдаются купоны на скидку. И они могут приобрести в магазине одежду, обувь, аксессуары и другие предметы по цене еще более низкой, чем та, которая обозначена на ценнике.

Исключение — книги: «Часто мы позволяем меняться книжками. Книг очень много. Читающих людей тоже. Книги в магазине, как правило, дорогие. Очень интересные издания бывают: старые, новые, редкие, на иностранных языках».

В субботу и воскресенье можно выбрать что-то на бесплатном столе. Эта акция действует не только для тех, кто сдает свои вещи, а для всех желающих: «Мы не спрашиваем никаких документов. Выбрать и забрать понравившуюся вещь может любой посетитель. Особенно этот стол любят дети: здесь бывают чехлы для телефонов, наборы для рукоделия и прочее».

«Название «Поменяйся!» - это обмен в более широком смысле: кто-то приносит свои вещи, кто-то их покупает или забирает бесплатно. Получается круговорот вещей между людьми», - поясняет руководитель проекта.

«Только чистая вещь получит вторую жизнь»

«Вещи принимаем все подряд: как новые, так и со следами ношения», - отмечает Олеся.

Отрезанные бирки, небольшие зацепки, катышки — все допустимо. Главное условие - вещи быть чистые. Даже если одежда не грязная, но долгое время лежала в шкафу, желательно ее постирать.

«Только чистая вещь может получить вторую жизнь. Такую нам проще отдать. Если вещь грязная, неприятно пахнет, мы ее не берем на стадии приемки. Обувь и сумки принимаются только в хорошем состоянии», - говорит девушка.

Олеся лично смотрит все вещи, которые приносят. Затем происходит сортировка.

«Что-то остается здесь. Но большую часть — примерно 80% - мы отдаем в благотворительный фонд «Добрые сердца», который помогает многодетным, малоимущим семьям. Нагружаем 15 мешков по 160 литров в машинку «Универсал», и добрый Андрей Александрович (Вязигин, директор АНО СОН "Добрые сердца" — прим. ред) развозит их по всей области», - отмечает Олеся.

По сути магазин является «секонд хендом», но, как говорит сама Олеся, «нового формата».

«Хватит из-за границы привозить - у нас достаточно своих вещей, которыми люди готовы поделиться. Им приятнее видеть свою одежду в магазине, чем ставить пакет на свалку в надежде, что кто-то его заберет», - говорит Олеся.

Кстати, в отличие от типичных секондов, в помещении нет никаких куч или коробок, где нужно покопаться, чтобы что-то найти. Наоборот, одежда аккуратно развешана на вешалках, мелкие вещи лежат на полках или в коробках у кассы. Есть примерочная и большие зеркала.

Одежда для удобства распределена по категориям. На центральной стойке — актуальная сейчас школьная форма на мальчиков и девочек разных возрастов. На вешалках — вещи без дефектов, есть совершенно новые с бирками и даже модели известных брендов. В основном, одежда женская и детская. Мужской одежды меньше «по понятным причинам». «Мужчины носят дольше, им тяжело расставаться со своими вещами», - поясняет Олеся.

В магазине много игрушек. Мягкие — новые или постиранные, за исключением игрушек с механизмами, но их тоже желательно хотя бы пропылесосить, прежде чем отдавать.

Целая полка отведена под посуду. «Кружки, стаканы тарелки — все пользуется популярностью. Особенно ценится посуда, сделанная в СССР.

Немного настороженно Олеся относится к изделиям из так называемой эко-кожи. По ее словам, масс-маркеты «изделия из заменителя кожи штампуют», но натуральные материалы всегда предпочтительнее. «Кожа долговечнее, и к таким изделиям меньше требований: они могут быть потертыми, несовременными, но даже такие вещи находят своего покупателя. В отличие от них, изделия из кожзама имеют небольшой срок годности. Очень мало что берем из искусственной кожи. Если только с незначительными повреждениями», - говорит Олеся Алексеева.

У кассы коробки со всякой мелочью по смешной цене (в три раза меньше, чем стоимость проезда в автобусе): пуговички, бисер, какие-то детали для рукоделия. «Чаще всего мы это дарим нашим покупателям», - замечает Олеся.

Реселлеры и коллекционеры

Покупателей достаточно. Пока мы рассматриваем ассортимент — к кассе подъезжает девочка на роликовых коньках. Олеся советует папе ребенка посмотреть и защиту — налокотники и наколенники. Экипировку тоже можно найти в магазине.

Другие посетители, наоборот, интересуются возможностью принести вещи: женщина зашла уточнить, можно ли принести старые простыни и полотенца. Дело в том, что благотворительный магазин помогает приюту для животных. Поэтому даже ветхие вещи можно приносить — им тоже найдут применение. «Для нужд приюта собираем старое постельное белье, советские старые шубы — все это идет на подстилку крупным собакам», - поясняет Олеся.

Покупатели — не только те, кто сдает вещи и получает купоны на скидку. Многие псковичи заглядывают в магазин с завидной регулярностью.

«Часто интересуются спортивной одеждой на мужчин и мальчиков, большими размерами. Также текстилем и вещами для дома. Иногда, слыша цену, не верят своим ушам. И надо два раза повторить, чтобы человек поверил», - отмечает Олеся.

Заходят в магазин и туристы, особенно жители северной столицы, где есть похожие проекты. «Коллекционеры к нам любят заглядывать: спрашивают значки, виниловые пластинки. Некоторые собирают аудио и даже видеокассеты», - говорит руководитель проекта.

Есть среди покупателей и охотники за брендами. «Мы называем их реселлерами. Это обычно подростки лет 17. Они шныряют по всем сэкондам города, в том числе к нам приходят, выискивают бренды, чтобы потом перепродать их на сайтах объявлений. Один парень даже рассказывал, как «наварился» на джинсах, которые нашел у нас».

Кстати, джинсы в магазин можно нести в любом виде. Даже протертые. Такой товар тоже находит своего покупателя: джинсовые изделия часто берут для творчества. Например, из старых брюк получается…. оригинальная сумка.

Предметам творчества в магазине тоже найдется место. На вешалке среди женской одежды есть странный экземпляр — юбка из мужских галстуков. Ее принесла в магазин сестра Олеси - будущий конструктор текстильных изделий. Во время учебы девушке дали задание «Из чего-то перешить что-то». Возможно, и этот предмет гардероба кто-нибудь приобретет — для выступления или тематической вечеринки.

«Сейчас очень популярны 90-е. Ищут вещи, популярные в то время, кожаные куртки, спортивные костюмы. Сериалу «Слово пацана» спасибо большое!», - говорит Олеся.

Впрочем, недорого и красиво здесь можно одеться и на свадьбу. Наряд подберут и жениху, и невесте.

Олеся отмечает, что ей очень нравится ее проект. «Я прихожу и наслаждаюсь тем, что здесь происходит. Нужно много отдавать энергии, но если работу делать без желания — то ничего бы не получится. И радостно видеть людей, которые к нам приходят».

Магазин «Поменяйся» принимает вещи ежедневно в часы работы — с 11.00 до 19.00.

Кстати, в ближайшем будущем, возможно, благотворительный магазин (он же пункт приема) также появится и на Запсковье. Для новой точки уже нашлись кадры — из числа покупателей.

МНЕНИЕ



Сергей Елизаров, псковский эко-активист:



«Проводя уроки экологии в 5-6 классах, я спрашивал у детей, бывает ли такое - открываешь шкаф, одежды битком, а надеть нечего. И каждый второй отвечал «да». «А как вы решаете эту проблему?» «Просим у родителей деньги, покупаем новое». «А что делаете с ненужной одеждой?» «Выбрасываем!»



Мы живем в обществе потребления. Многие люди падки на скидки, покупают три вещи по цене двух, пять - по цене трех. А ведь просто не купив вещь, которая не нужна, можно поддержать положительную тенденцию отказа от перепотребления. Но для этого нужно вовлекаться в тему экологии, не выбрасывать вещи, если они в нормальном состоянии, а отдавать их на благотворительность, нуждающимся, в приюты, в фонды. И этим поддерживать бережное отношение в природе».

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой