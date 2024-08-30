ВТБ будет вводить «режим чтения» в онлайн-банке при подозрении на мошенничество

Банк сообщает, что запускает режим ограниченного доступа при подтверждении риска мошеннических операций. «Режим чтения» включится автоматически при подозрении на компрометацию данных или угрозу социальной инженерии и не позволит мошенникам совершать действия по выводу средств со счета клиента. Об этом рассказал в преддверии ВЭФ-2024 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
Автоматический мониторинг зафиксирует, если мошенники войдут в онлайн-банк и начнут делать нетипичные для конкретного клиента запросы, моментально завершит подозрительный сеанс и включит «режим чтения» сразу на всех устройствах с онлайн-банком. При этом останется доступным просмотр продуктов, а финансовые операции будут заблокированы. Восстановить полный доступ можно будет, когда банк убедится, что счет клиента в безопасности. В зависимости от рисков, связанных с конкретной операцией, доступны разные способы отмены ограничений: в офисе, в банкомате, контакт-центре или онлайн. При этом банк обязательно убедится, используя сервисы идентификации, что обращается клиент, а не мошенник.
Полноценно режим чтения начнет работать с октября для ряда рисковых операций, в настоящий момент ведется тестирование.
По словам топ-менеджера, количество атак на компании продолжает расти. «В этом году увеличилось количество атак на инфраструктуру нефинансовых организаций — маркетплейсы, операторы связи. Там мошенники хотят получить персональные данные россиян, их платежные инструменты, чтобы использовать их для доступа в банковские онлайн-сервисы», — отметил Никита Чугунов.