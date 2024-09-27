Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта отдыха и туризма
Фермерство по любви
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Господин Рейтингомер
Объекты агротуризма
Корпоратив в ресторане Helga
«Лёвенъ»: вкусные новинки
Великолепное Трио
Первый урожай черной смородины
Кружки и секции для детей
нейросетевой Пушкин
Лонгрид мифы о молоке
Баня Помощница от простуд
 
 
 
ещё Общество 27.09.2024 20:594 Почетную грамоту президента получил председатель облизбиркома Игорь Сопов 30.09.2024 18:240 Задать вопросы приставу о коррупции смогут псковичи 1 и 4 октября 30.09.2024 18:220 Родителям будущих великолукских выпускников рассказали об обучении в вузах ФСИН 30.09.2024 18:200 Как работает единый реестр повесток, рассказали специалисты 30.09.2024 18:070 Волнение респондентов ПЛН из-за атак дронов на соседние регионы возросло 30.09.2024 18:070 Т2 запустила игру с гарантированными призами на виртуальных витринах салонов связи
 
 
 
Самое популярное 23.09.2024 12:275 Названа причина закрытия магазинов «Великолукского мясокомбината» 23.09.2024 16:512 Режим повышенной готовности ввели в Пскове из-за угрозы обрушения моста 24.09.2024 09:579 Ксения Собчак побывала в Пскове для съемок нового материала 26.09.2024 23:040 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 26.09.2024 12:280 Первый в области мемориал бойцам СВО торжественно открыли в Выбутах
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Т2 запустила игру с гарантированными призами на виртуальных витринах салонов связи

30.09.2024 18:07|ПсковКомментариев: 0

Санкт-Петербург – T2, российский оператор мобильной связи, запустил игру на виртуальных витринах своей розничной сети. Клиенты торговых точек могут получить в качестве приза скидки на смартфоны и связь, промокоды на подписку MiXX, гигабайты и другие продукты. Всего Т2 предлагает более 10 вариантов подарков, акция проходит в более чем 1000 салонах связи во всех регионах присутствия оператора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

Фото: Т2

Т2 разработала и запустила игру для клиентов салонов связи компании. Участникам предлагается открыть один из виртуальных модулей на digital-панели, за которым скрывается подарок от оператора. После того как карточка с призом откроется, клиенту необходимо ввести номер телефона, на него придет SMS с промокодом. Промокод активируется в мобильном приложении «Мой t2» или в личном кабинете на сайте компании. В списке призов – самые востребованные продуктовые предложения T2: скидки на связь, минуты и гигабайты интернета, подписки и промокоды на покупку смартфонов с выгодой.

Виртуальные витрины установлены в более чем 1000 торговых точках во всех 69 регионах присутствия оператора. В салонах без digital-панелей игру можно пройти через внутреннюю систему сотрудника на точке, для этого клиенту необходимо обратиться к продавцу – он будет сопровождать участника на каждом шаге интерактива.

Испытать удачу можно будет до 15 октября включительно. Предложением уже успели воспользоваться более 38 тысяч клиентов, каждый из которых получил свой гарантированный подарок.

Erid: 2SDnjek6JTc Реклама:ООО «Т2 Мобайл»

Теги: #т2
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?
В опросе приняло участие 18 человек
30.09.2024, 18:240 Задать вопросы приставу о коррупции смогут псковичи 1 и 4 октября 30.09.2024, 18:220 Родителям будущих великолукских выпускников рассказали об обучении в вузах ФСИН 30.09.2024, 18:200 Как работает единый реестр повесток, рассказали специалисты 30.09.2024, 18:190 Из ярославского зоопарка похитили кенгуру
30.09.2024, 18:070 Волнение респондентов ПЛН из-за атак дронов на соседние регионы возросло 30.09.2024, 18:070 Т2 запустила игру с гарантированными призами на виртуальных витринах салонов связи 30.09.2024, 18:030 Команда Порховского района заняла первое место на фестивале ГТО среди госслужащих 30.09.2024, 18:010 «Постскриптум»: Горе от ума, готовность к зиме и политическая сатира в современной России. ВИДЕО
30.09.2024, 18:000 При поддержке клуба единоборств ветеран СВО в Пскове возобновил тренировки 30.09.2024, 17:580 Призеров премии «Экология – дело каждого» наградили в Пскове 30.09.2024, 17:550 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 сентября 30.09.2024, 17:550 Более 150 человек пришли на День открытых дверей в отделение Банка России
30.09.2024, 17:490 Рейтингомер: мошенничество в «Раздолье», потери «Моглино» и аншлаг на «Лягушках» 30.09.2024, 17:400 Театр «Пушкинская школа» премьерой завершает свои гастроли-2024 в «Михайловском» 30.09.2024, 17:360 В движение ТОС нужно вовлекать молодежь — Дмитрий Быстров 30.09.2024, 17:330 Мошенники взломали аккаунты 13 псковичей на сайте «Госуслуги»
30.09.2024, 17:270 Девять членов псковского клуба Nordman вошли в российский рейтинг теннисистов 30.09.2024, 17:210 Т1 Интеграция: Конкурентоспособную САПР продемонстрировали на форуме «Микроэлектроника» 30.09.2024, 17:190 Четыре концерта органной музыки дадут в псковской церкви в октябре 30.09.2024, 17:150 «ГорДозор»: Шлагбаум раздора. ВИДЕО
30.09.2024, 17:080 В Пустошкинском районе введен карантин из-за сорняка «повилика» 30.09.2024, 17:000 Ярмарка на воде 30.09.2024, 16:580 Культурно-образовательный комплекс хотят создать в Доме Родзянко в Усвятах 30.09.2024, 16:530 Почти 30 человек покусали клещи в Псковской области за неделю
30.09.2024, 16:510 Кредитный рейтинг Т1 и его облигаций повышен с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом 30.09.2024, 16:470 Фальшивку обнаружили в выручке одной из заправок Пскова 30.09.2024, 16:420 «Железные люди»: Президент псковской федерации атлетизма Игорь Цветков о своем пути в мире силового спорта. ВИДЕО 30.09.2024, 16:340 Шлагбаум для ПИЛГ
30.09.2024, 16:290 Около четырех тысяч кубометров грунта вывезли для строительства гостиницы в Пскове 30.09.2024, 16:210 VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у псковичей — аналитики 30.09.2024, 16:120 Оптовые цены на газ для всех потребителей в РФ в 2025 году будут индексированы на 10,3% 30.09.2024, 16:101 Суд оставил без изменений решение о непризнании ремонта в Пскове на 30 млн рублей
30.09.2024, 16:010 Глава псковской федерации: Русская система подготовки силовых атлетов — лучшая в мире 30.09.2024, 15:490 Тариф на передачу электроэнергии в РФ может вырасти на 11,6% в 2025 году 30.09.2024, 15:400 В Пскове водитель электросамоката врезался в автомобиль на пешеходном переходе 30.09.2024, 15:360 Музыку из «Гарри Поттера» смогут услышать псковичи в филармонии
30.09.2024, 15:130 Гала-концерт органной музыки состоится в Печорах 1 октября 30.09.2024, 15:010 Начался прием заявок для участия в развлекательной зоне псковского фестиваля «Добрый рок» 30.09.2024, 14:560 До -4 градусов прогнозируют в Псковской области 1 октября 30.09.2024, 14:500 Концерт-открытие филармонического сезона посвятят итальянским композиторам — Алексей Репников
30.09.2024, 14:430 Группа ПСБ предложила программу долгосрочных сбережений с государственным механизмом софинансирования 30.09.2024, 14:410 Псковские газовики присоединились к областному конкурсу «Я и пожарная безопасность» 30.09.2024, 14:330 Выставка «У прошлого – одни глаза» откроется в Пскове 2 октября 30.09.2024, 14:280 Роскомнадзор рассказал, за что блокирует VPN-сервисы
30.09.2024, 14:110 Псковский областной суд оставил в силе приговор экс-журналисту за дискредитацию госорганов РФ 30.09.2024, 14:050 В Порховском районе открылся «Добро.Центр» 30.09.2024, 13:530 Пскович и великолучанин перевели мошенникам около 2,5 млн рублей 30.09.2024, 13:470 Писатель Юрий Молин посетил усадьбы Римского-Корсакова и передал музею редкие экспонаты
30.09.2024, 13:370 Все тепловые источники Пскова начнут работу 1 октября 30.09.2024, 13:280 На развитие системы ухода за пожилыми выделят 80 миллиардов рублей 30.09.2024, 13:220 Островское райпо предложило псковичам «молодильные яблоки» на осенней ярмарке 30.09.2024, 13:128 Псков сохранил 91 место в рейтинге городов по уровню зарплат
30.09.2024, 13:060 В Госдуму внесли проект бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов 30.09.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Горе от ума, готовность к зиме и политическая сатира в современной России 30.09.2024, 12:580 Первенство и турнир по самбо в псковской деревне Писковичи собрали 120 спортсменов 30.09.2024, 12:560 133 тысячи россиян наберут на военную службу в осенний призыв
30.09.2024, 12:430 Т1 Иннотех: Российские банки из-за операционных рисков теряют вдвое меньше, чем иностранные 30.09.2024, 12:400 Отопление в Великих Луках включат 1 октября 30.09.2024, 12:401 Первый тяжелоатлетический зал в Пскове построили за 1 день — глава региональной федерации 30.09.2024, 12:350 Гражданина Германии оштрафовали за дачу взятки себежскому таможеннику
30.09.2024, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Шлагбаум раздора 30.09.2024, 12:300 «Постскриптум»: Горе от ума, готовность к зиме и политическая сатира в современной России 30.09.2024, 12:230 Псковичка вошла в число 15 лауреатов всероссийского конкурса «Воспитатель года» 30.09.2024, 12:222 Мужчина в Опочке приехал на работу на велосипеде и умер
30.09.2024, 12:180 Готовность системы оповещения населения проверят в Псковской области 2 октября 30.09.2024, 12:150 Умер американский актер и кантри-певец Крис Кристофферсон 30.09.2024, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с президентом псковской федерации атлетизма 30.09.2024, 11:540 «ГорДозор»: Шлагбаум раздора
30.09.2024, 11:430 Выбежавший из-за припаркованной автомашины мальчик сбит во дворе дома на Владимирской 30.09.2024, 11:240 Артиллерийский снаряд идентифицировали в великолукской деревне Баландино 30.09.2024, 11:210 «Железные люди»: Президент псковской федерации атлетизма Игорь Цветков о своем пути в мире силового спорта 30.09.2024, 11:170 Три человека пострадали при столкновении автомобиля с трактором в Новоржевском округе
30.09.2024, 11:142 Шестеро бывших мигрантов в Пскове получили повестки в военкомат 30.09.2024, 11:080 Вылетевшая на тротуар на улице Юбилейной в Пскове водитель Peugeot была трезвой 30.09.2024, 10:550 Росгвардейцы задержали двоих псковичей за кражи продуктов 30.09.2024, 10:420 Руководитель сменился в управлении по капстроительству Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru