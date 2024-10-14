Культура

В Псковском музее отметили Покров

Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается сегодня, 14 октября, в Псковском музее-заповеднике прошел большой семейный праздник, приуроченный к этой дате. Более 100 человек пришли в этот день в Палаты у Сокольей башни, чтобы встретить светлый праздник со своими близкими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Поскольку в этом году праздник Покрова выпадает на понедельник, мы решили собрать гостей в воскресенье, чтобы они смогли отложить свои дела, отдохнуть и наполниться вдохновением от праздника. А мы, в свою очередь, рассказываем нашим посетителям о том, какое значение этот день имел для наших предков и каким образом на Руси отмечался этот прекрасный праздник», – отметила режиссер массовых праздников Музейного образовательного центра Псковского музея-заповедника Ольга Гущина.

Палаты у Сокольей башни встретили гостей задорным выступлением хора русской песни «Радуга» под руководством Елены Самедовой. Хор «Радуга» – это коллектив, который постигает традиции народного пения и имеет свою манеру исполнения. Основа репертуара – народные песни, в том числе песни Псковской области, а также стилизованные авторские композиции. На сегодняшний день в репертуаре хора около 100 произведений, самые яркие из которых артисты исполнили для гостей праздника.

После концертной программы посетителей ждала экскурсия по выставочному пространству «Кто в доме хозяин», которое располагается на втором этаже Палат у Сокольей башни. Там музейщики познакомили гостей с предметами крестьянского быта XIX-XX веков и рассказали о том, как вели хозяйство наши предки. А в музейной мастерской, которая располагается рядом с палатами, для детей и взрослых прошел мастер-класс «Игрушки-стригушки», где каждый желающий смог своими руками создать сувенир на память.

«Мы только что с мастер-класса, где сделали вот таких замечательных кукол. Было интересно и нам, и сыну. Самое важное, что ребенок пробует сам делать это все, развивается, а не просто смотрит, как делают родители. Также мы послушали русские народные песни, нас даже угостили чаем с пирогами. Мы в музее первый раз, но нам все очень понравилось. Такие мероприятия способствуют развитию и детей, и даже взрослых. Обязательно придем еще», – рассказали гости праздника Алексей и Екатерина Кустовские.