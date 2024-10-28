Общество

В переводе первого закона Ньютона нашли ошибку

Профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук опубликовал работу, в которой утверждает, что формулировка первого закона Исаака Ньютона была с ошибкой переведена с латыни на английский более 300 лет назад.

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Первый закон движения Ньютона в переводе традиционно подаётся в приблизительно такой формулировке: «Тело остается в покое или равномерно движется, если (unless) на него не действует внешняя сила". Однако, по мнению Хука, союз "nisi quatenus" из оригинала не следует переводить как "unless" ("если"), так как речь у Ньютона идёт про "более сильный и общий принцип", ограничивающий движение всех тел».

Для примера он предлагает перефразировать первый закон так: «"Каждое изменение состояния движения тела происходит под действием приложенных к нему сил", а также как "Тела ускоряются только силой"».

Как пишет исследователь, большую часть времени труд Ньютона, по крайней мере в среде англоязычных учёных, читали не в оригинале, а именно в английском переводе. Причём сам Ньютон первый перевод с ошибкой не видел, пишет Хук, так как он вышел уже после смерти учёного, пишет РИА Новости.

Работа Хука была опубликована в журнале Philosophy of Science ещё в 2022 году. Однако позднее его исследование заметили и другие издания, включая старейший научно-популярный журнал США Scientific American. На своем сайте Хук написал, что после широкого освещения в СМИ статья о первом законе Ньютона на «Википедии» получила примечание, а также, по его словам, будут внесены правки как минимум в один учебник для средней школы.