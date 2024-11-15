Общество

Наталия Соколова стала координатором инспекции системы профилактики соцсиротства в СЗФО

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова стала координатором инспекции системы профилактики социального сиротства в Северо-Западном федеральном округе. Такое решение озвучила уполномоченный по правам Мария Львова-Белова в рамках форума «Жить и воспитываться в семье» в Новосибирске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Наталия Соколова поблагодарила уполномоченного за оказанное доверие. «Вместе с 7 коллегами будем работать над анализом и возможными изменениями системы профилактики социального сиротства у себя в округах. Нам предстоит большая и ответственная работа», — заметила она.

Напомним, в октябре текущего года в регионе работали эксперты Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, которые вели мониторинг системы профилактики, раннее выявление семей в социально-опасном положении, а также изучали региональный опыт организации работы с целью сохранения ребенка в семье или возвращение ребенка в семью.

Именно вопросу исполнения поручения президента РФ о Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства на форуме было уделено особое внимание. Инспекция уже охватила 27 регионов, в работу взято более 1,1 тыс дел, чтобы помочь вернуть детям дом, сообщила на форуме Мария Львова-Белова.

На пленарном заседании форума федеральный детский омбудсмен сообщила, что региональным уполномоченным по правам ребенка будут выдавать доверенности для вступления в судебный процесс по восстановлению в родительских правах. «Сейчас мы активно начинаем участвовать в судах», — сообщила Львова-Белова и добавила, что такая мера также поспособствует защите прав и законных интересов детей.

Кроме того, дискуссионные площадки, деловые игры и семинары форума были посвящены и другим не менее актуальным вопросам, среди которых поддержка семей участников СВО, восстановление прав родителей, возвращение детей в родные семьи, работа с родителями, страдающими от зависимостей, вовлечение родственников в поддержку семей.

Форум «Жить и воспитываться в семье» и XXIII съезд уполномоченных по правам ребенка объединил 600 участников из 85 регионов России. На форумной площадке встретились уполномоченные по правам ребенка, представители федеральных и региональных органов власти, НКО, специалисты по работе с семьей, эксперты.