Общество

Международный день банков празднуют 4 декабря

В декабре 2019 года список памятных дат ООН пополнился новой — Международным днём банков. Этот праздник отмечается ежегодно 4 декабря, начиная с принятия соответствующей резолюции ООН 74/245.

Фото: Банк России / cbr.ru

Учреждая этот праздник, Генеральная Ассамблея ООН подчеркнула важность вклада банковских структур в реализацию Программы устойчивого развития до 2030 года. ООН признаёт не только вклад банков в улучшение условий жизни людей, но и их огромный потенциал для решения глобальных задач.

Одной из ключевых целей Программы устойчивого развития является борьба с бедностью во всех её проявлениях. В этом направлении участие банков играет важную роль.

Кроме того, ООН обращает внимание на социальное и имущественное неравенство и экологические проблемы, которые также являются глобальными вызовами. Решение этих проблем и преодоление рисков относятся к числу долгосрочных задач.

ООН подчёркивает, что, несмотря на непредсказуемость и изменчивость текущей экономической ситуации, инвестирование в долгосрочные проекты необходимо.

В Аддис-Абебской программе действий ООН отмечается, что рост мировой экономики, возможно, достиг своего предела, и в дальнейшем начнётся спад, который усугубит проблемы бедности и неравенства. ООН призывает банки заранее разрабатывать меры по устранению рисков или смягчению их последствий.

Преодоление глобальных рисков требует от государств разработки согласованных стратегий при поддержке финансовых структур, в которых банки играют ключевую роль, пишет calend.ru.

ООН обращается к национальным и региональным банкам развития с призывом разрабатывать комплексные меры по преодолению циклических рисков.

Среди существующих рисков, стоящих на пути реализации Программы устойчивого развития, ООН выделяет замедление экономического роста, торговые ограничения, долговые риски, отток капитала, экономические санкции, снижение темпов роста заработной платы и изменение климата.

Именно признание важной роли банков в достижении целей Программы устойчивого развития стало основанием для провозглашения Международного дня банков.