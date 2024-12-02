Общество

Налоговая начислила 783 млрд пеней и штрафов в 2024 году

За десять месяцев 2024 года объём санкций за налоговые нарушения составил 783 миллиарда рублей, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (297 миллиардов рублей), согласно данным налоговой службы.

Большая часть начисленного объёма приходится на пени — 735 миллиардов рублей. Практически всё остальное — штрафы.

В 2024 году завершился период, когда пени по налогам рассчитывались исходя из 1/300 ключевой ставки в день независимо от длительности просрочки платежей. Член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий напомнил, что в текущем году с 31 дня задержки платежей сумма наказания будет определяться по ставке 1/150.

Юрист оценил, что стоимость налоговых ошибок становится всё более серьёзной, а контроль за соблюдением законодательства совершенствуется и ужесточается.

Также увеличилась ключевая ставка, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С января по октябрь этого года она выросла с 16% до 21% годовых, что привело к росту размера начисленных пеней за этот период, пишут «Известия».

Ещё одна причина — введение единого налогового счёта. Эксперт подчеркнула, что с помощью новых технологий Федеральной налоговой службы стало проще контролировать сборы.