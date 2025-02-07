Общество

Депутат призвала проверить данные Росстата об отсутствии дефицита учителей

Необходимо обратиться к правительству России с просьбой проверить данные Росстата об отсутствии дефицита учителей, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Сегодня на заседании все фракции поднимали вопрос про дефицит кадров в сфере образования. Нехватку педагогов-предметников. Об этом говорит и наш президент. На заседании фракции со мной согласилась и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Однако у Росстата другая информация. Об отсутствии дефицита учителей. У меня есть серьезные сомнения в достоверности этих данных... В этой связи считаю необходимым обратиться к правительству с просьбой внимательно отнестись к методикам, которые используются для подсчета. Хотелось бы ознакомиться с этой методикой и понять, как формируются такие выводы, которые расходятся с реальностью», - сообщила она.

Лантратова отметила, что проблема дефицита учителей остро стоит не только в отдаленных регионах России, но и в крупных городах. По ее словам, не хватает учителей по многим профилям, в том числе, по математике, физике и биологии, пишет РИА Новости.

«Дефицит учителей – это серьезная проблема, которая напрямую влияет на качество образования наших детей. Замалчивать ее нельзя. Нужен честный и открытый анализ ситуации, чтобы разработать эффективные меры для привлечения и удержания педагогических кадров в школах», - добавила депутат Госдумы.