Общество

День инфобизнесмена празднуют 13 октября

Сегодня инфобизнес переживает период активного роста. Появляются новые онлайн-школы, экспертное сообщество предлагает разные форматы проектов. Среди драйверов рынка последних лет – школы маркетплейсов, психологии, обучение новым профессиям и работе с ИИ, здоровье, предпринимательство, эзотерика, финансовая грамотность и другие. Сообщество экспертов, работающих в сфере инфобизнеса, активно растет.

13 октября 2023 года на большом форуме в Сочи собрались более тысячи представителей сферы инфобизнеса, и приняли решение считать этот день профессиональным праздником – Днём инфобизнесмена. Он пока носит неофициальный характер, но участники форума надеются, что со временем праздник войдёт в государственный реестр профессиональных праздников.

Инфобизнес – это деятельность, связанная с заработком на передаче своих знаний, экспертности и полезной информации другим людям. Направление последние годы набирает обороты, и не считаться с этим уже не получится, пишет calend.ru.

Инфобизнесмен – не тот, кто продает воздух, и учит тому, что сам не умеет. И не тот, кто обещает похудеть за три дня на 20 килограмм или стать миллионером за неделю, не обладая ни знаниями, ни опытом. Мы сегодня не о них.

Настоящий инфобизнес – это работа, которая требует от человека бесконечной целеустремленности, желания учиться и идти дальше при любом повороте событий.

Только грамотный эксперт сможет подготовить полезный курс и обучающую программу, провести качественный мастер-класс, сделать интересный вебинар, участники которого получать необходимые им знания.

В дальнейшем день инфобизнесмена объединит всех профессионалов этой сферы деятельности и поможет выработать критерии качества работы.