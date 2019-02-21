Спорт

Псковичи заняли призовые места в турнире по боксу в Великом Новгороде

С 28 февраля по 2 марта в Великом Новгороде проводился традиционный турнир по боксу среди юношей. К соревнованиям было допущено 142 спортсмена из 15 городов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

В турнире приняли участие 5 псковичей. Они заняли одно первое место и одно второе место.

1 место занял Антон Коношенко в весовой категории до 48 кг среди юношей 2005-2006 годов рождения; 2 место занял Алексей Елисеев в весовой категории до 32 кг среди юношей 2007-2008 годов рождения.