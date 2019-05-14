Спорт

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялись спортивные состязания по кроссфиту

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялись спортивные состязания по кроссфиту.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Академии, курсанты выполняли комплекс упражнений следующих поочередно: берпи, которое представляет собой сочетание прыжка, планки и отжимания, толчок гири по длинному циклу со сменой рук, мах гири, бег 50 и 200 метров, «прогулка фермера».

По итогам соревнований в командном первенстве победу одержали курсанты второго курса. В личном первенстве лучшим стал курсант Кирил Бобылев. Второе место занял Вячеслав Семенов. Почетное третье место досталось курсанту Роману Романову.

Напомним, что кроссфит – это брендированная система физической подготовки, созданная Грегом Глассманом. Продвигается и как система физических упражнений, и как соревновательный вид спорта. Кроссфит-тренировки включают в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжелой атлетики, плиометрики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, бега.