Спорт

Федерация автоспорта Псковской области подвела итоги 4 этапа чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы - 2019»

Федерация автоспорта Псковской области подвела итоги 4 этапа чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы - 2019». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации, этот этап состоялся 25 мая. Соревнование имело статус второго этапа чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского», третьего этапа «Lada Rally Cup».

Гонка стартовала из Новоржева. Из запланированных восьми скоростных участков гонщики проехали семь. Скоростной специальный участок (СУ) «Лесной» был отменен из-за ДТП, произошедшего до перекрытия движения. Участники проехали его в дорожном режиме.

После первой секции машины вернулись в Новоржев, где после перерыва на сервис состоялось торжественное открытие соревнования. К участниками с напутственным словом обратились заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрий Иванов и глава администрации Новоржевского района Михаил Пашков. Официальные лица отметили важность для региона соревнований такого уровня и пожелали гонщикам успешного финиша.

На второй секции ралли канал поредел. Причины сходов в основном по технические, но были и вылеты с трассы. На СУ «Столбушинский» медицинская помощь понадобилась экипажу Алексея Зеленина и Дмитрия Балденкова из Москвы. После вылета с трассы их «Lada Granta» ушибы и травму ноги получил первый водитель экипажа Алексей Зеленин. Пострадавший был доставлен в Опочецкую районную больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь. От госпитализации Алексей отказался. Он продолжит лечение по месту жительства. Желаем пилоту полного скорейшего выздоровления.

Изюминкой гонки стал СУ «Кабош» длинной почти 28 км.

В номинации «Наша классика» в гонку участвовали пять автомобилей отечественного производства, все с приводом на заднюю ось. Дистанция для них была короче на три скоростных участка. Справились все. Гонка запомнится отказом топливного насоса в машине Георгия и Сергея Кезиковых. Причиной неисправности стал сахарный песок оказавшийся в бензобаке. Их «пятерку» удалось вернуть в строй. По результатам гонки экипаж занял пятое место.

Впервые на подиум «Нашей классики» поднялись псковичи. Анжелика Соломеник и Сергей Алексеев стали вторыми.

Еще один экипаж команды «Скобари» Михаил Алексеев и Юлия Пащинская получил бронзу в R3.

Призерами в номинации «Наша классика» стали:

1 место - Владимир Степанов и Елизавета Савко, Санкт-Петербург, «ВАЗ 21053»:

2 место - Анжелика Соломеник и Сергей Алексеев, Псков, «ВАЗ 2107»;

3 место - Михаил Нагель и Антон Барабанов, Москва, «ВАЗ 21013».

В абсолютном зачете ралли сразу захватил лидерство Илья Лотвинов. Он выиграл все скоростные участки и не допустил ошибок на КВ.

Кубок Екатерины II и Кубок главы Новоржевского района вручил экипажу Михаил Пашков.

«Очень круто, когда ты едешь на скорости близкой к максимальной. Машина летит, приземляется, снова летит. Летит боком… Крутая гонка. Мне нравится!», - отметил Илья Лотвинов.

Призеры абсолютного зачета:

1 место - Илья Лотвинов и Алексей Горюнов, Санкт-Петербург, «Mitsubishi Lancer EVO 9»;

2 место - Дмитрий Воронов и Виктор Позерн, Санкт-Петербург, «Mitsubishi Lancer EVO 7»;

3 место - Евгений Суховенко, Ростов-на-Дону и Юрий Куликов, Санкт-Петербург, «Ford Fiesta Proto».

В личном зачете R2:

1 место - Павел Козлов и Евгений Сапунов, Санкт-Петербург, «Лада Гранта»;

2 место - Юрий Образцов, Санкт-Петербург, и Андрей Локотин, Ленинградская Область, «ВАЗ 21083»;

3 место - Роман Русских, Ленинградская область, и Алексей Курносов, Смоленск, «Peugeot 208 R2».

В личном зачете R3:

1 место - Юрий Аршанский и Александр Андреев, Санкт-Петербург, «Лада Гранта»;

2 место - Александр Басманов и Олег Чупахин, Москва, «Honda Civic»;

3 место - Михаил Алексеев, Санкт-Петербург, и Юлия Пащинская, Псков, «Ford Fiesta».

В личном зачете N4:

1 место - Дмитрий Воронов и Виктор Позерн, Санкт-Петербург, «Mitsubishi Lancer EVO 7».

2 место - Григорий Трегубов, Пермь, и Матвей Безруков, Екатеринбург, «Mitsubishi Lancer EVO Х»;

3 место - Тимофей Андрющенко, Комсомольск-на-Амуре, и Алексей Кочнов, Москва, «Mitsubishi Lancer EVO 7».

В командном зачете этапа Чемпионата России:

1 место - «Lada Sport Rosneft»;

2 место - «R8»;

3 место - «TBRacing».

Призеры этапа «Lada Rally Cup»:

1 место - Павел Козлов и Евгений Сапунов, Санкт-Петербург, «Lada Granta»;

2 место - Вячеслав Никонов и Дмитрий Дегтярев, Санкт-Петербург, «Lada Granta»;

3 место - Вадим Мещеряков, Екатеринбург, и Алексей Игнатов, Челябинск, «Lada Granta».

На церемонии награждения руководитель гонки Олег Мыслевич вручил памятные подарки за помощь в организации представителям органов управления и фирм-спонсоров. Президент федерации автомобильного спорта Псковской области поблагодарил спортсменов и пригласил на ралли «900 озер - 2019», в котором 70 % скоростных участков будут новыми. Следующая гонка на Псковщине пройдет в июле.