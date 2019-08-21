Спорт

Псковские и петербургские футболисты сыграли вничью в шестом туре ПФЛ

В Пскове - на стадионе «747» - завершился футбольный матч между клубами «Псков-747» и петербургский «Зенит-2». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 23 августа матч закончился вничью: каждая сторона забила по голу.

Источник: ютуб-канал «#ПсковскийСпорт TV»

На 39 минуте ворота псковичей поразил петербургский полузащитник Илья Воробьев, а на 53 - счет сравнял полузащитник Александр Коренблюм, с подачи нападающего Антона Шишаева.

Напомним, игра «Псков-747» и «Зенитом-2» началась в 17.00, в рамках 6-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд ПФЛ группы «Запад».