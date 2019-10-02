Спорт

В Пскове проходит кубок города по баскетболу

С 15 сентября в спортзале СДЮСШОР по плаванию «Барс» в городе Пскове проходит кубок города Пскова по баскетболу среди мужских и женских команд. Соревнования проводятся по выходным дням, рассказал Псковской Ленте Новостей председатель федерации баскетбола города Пскова Сергей Тарасов.

6 октября закончились соревнования среди женских команд. 1 место заняла команда Остров; второе - Энигма; третье - ПсковГУ. Команды и игроки команд победителя и призеров награждены грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, лучшие игроки награждены ценными призами. Соревнования среди мужских команд продолжаются - 12 и 13 октября пройдут финальные игры.

По итогам соревнований Федерацией будут сформированы сборные команды города Пскова, которые 18-20 октября примут участие в традиционном международном турнире по баскетболу среди мужских и женских команд «Память». В турнире примут участие команды из Великих Лук, Полоцка, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Пскова.