Спорт

Открыта регистрация на полумарафон «ЗаБег.РФ», который впервые пройдет в Пскове в конце мая

31 мая 2020 года в 9:00 по московскому времени любители спорта из 85 регионов России стартуют одновременно в полумарафоне «Забег.РФ». В этом году забег впервые состоится в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил организатор и амбассадор мероприятия Александр Кузьмин.

Организаторы заявляют, что в этом году мероприятие станет самым масштабным беговым событием в мире – на старт одновременно выйдут порядка 150 тысяч участников.

Для того, чтобы принять участие в забеге, необходимо зарегистрироваться на сайте забег.рф.

«Подготовку к полумарафону необходимо начинать минимум за 4 месяца до старта. Это значит, что пришло время активно тренироваться!», - призывают организаторы забега.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России. На следующий год в синхронном забеге приняли участие 15 городов, а в прошлом, 2019 году – уже 19 городов.