Спорт

Определены финалисты областной Спартакиады учащихся по баскетболу и волейболу

Полуфинальные соревнования по баскетболу среди юношей и волейболу среди девушек прошли в рамках 12-й областной Спартакиады учащихся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

В итоге отличились порховские и невельские баскетболисты. Теперь они примут участие в финале, который состоится в марте. Там же выступят представители Пскова и Великих Лук.

Сильнейшими волейболистками по итогам полуфинала стали спортсменки из Себежского и Невельского района. В финал также прошли команды Печорского и Локнянского районов, которые заняли вторые места. Кроме того, бороться за победу будут учащиеся Пскова и Великих Лук.