Команда Псковской области заняла первое место в чемпионате и первенстве СЗФО по панкратиону

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе панкратион состоялись 7 марта в УСК «Олимп». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, более 80 сильнейших атлетов Северо-Запада России приняли участие в бескомпромиссных поединках по правилам древнейшего вида единоборств.
Организатор соревнований - Федерация панкратиона Псковской области при поддержке регионального комитета по спорту.
В результате командные места распределились следующим образом:
Команду Псковской области представляли спортсмены из семи клубов Пскова, Псковского района, Себежа, Идрицы и Острова.
11 спортсменов из Псковской области получили право на участие в чемпионате и первенстве России по панкратиону, которое состоится в мае в Иркутске.
В прошлом году на чемпионате России псковичи заняли три первых и одно третье место. Иваненков Виктор (тренер спортшколы «Лидер») выиграл чемпионат мира в Италии.