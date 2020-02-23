Спорт

Команда Псковской области заняла первое место в чемпионате и первенстве СЗФО по панкратиону

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе панкратион состоялись 7 марта в УСК «Олимп». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, более 80 сильнейших атлетов Северо-Запада России приняли участие в бескомпромиссных поединках по правилам древнейшего вида единоборств.

Организатор соревнований - Федерация панкратиона Псковской области при поддержке регионального комитета по спорту.

В результате командные места распределились следующим образом:

1 место - Псковская область

2 место - Калининградская область

3 место - Ленинградская область.

Команду Псковской области представляли спортсмены из семи клубов Пскова, Псковского района, Себежа, Идрицы и Острова.

11 спортсменов из Псковской области получили право на участие в чемпионате и первенстве России по панкратиону, которое состоится в мае в Иркутске.

В прошлом году на чемпионате России псковичи заняли три первых и одно третье место. Иваненков Виктор (тренер спортшколы «Лидер») выиграл чемпионат мира в Италии.