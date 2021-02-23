Спорт

Турнир по бальным танцам «Чудное мгновение» прошел в Пушкинских Горах

Турнир по спортивным бальным танцам «Чудное мгновение» состоялся в Пушкинских Горах 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках.

«Этого дня ждали все танцоры Пскова и области: почти год не было турниров из-за пандемии. И вот, наконец-то, Роспотребнадзор разрешил проведение спортивного мероприятия в заявленном формате», - отметили в танцевальной студии «Вектор».

Из-за ограничительных мер расписание было составлено таким образом, чтобы была возможность соблюдать санитарные нормы. Танцорам приходилось выходить на паркет в одном отделении чаще, чем это было ранее. Сотрудники ДК заметили, что такое расписание значительно затруднило ситуацию для выступающих.

Хореографический коллектив - танцевальная студия «Вектор» - был представлен в категориях Юниоры-1 и Юниоры-2. На турнир также приехали пары из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.

В первой категории Сергей Бухаров и Кира Голышева заняли первые места. В старшей группе, среди спортсменов 13-15 лет, Матвей Смирнов и Дарья Шаповалова трижды заняли первую ступень пьедестала и завоевали золотые медали.

Руководители студии «Вектор» добавили, что это только начало спортивных соревнований для великолукских танцоров. Уже 27 февраля они поедут в Санкт-Петербург, 7-8 марта их ждет Великий Новгород, а 13 марта — крупный турнир в Пскове. Кроме того, 24 апреля состоится турнир «Провинциальные танцы» в Великих Луках.