Спорт

В Новоржеве осмотрели площадку под строительство ФОКОТа

Площадку под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТа) в Новоржеве осмотрел помощник секретаря генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Возведение ФОКОТа на Советской площади в Новоржеве запланировано в этом году в рамках партийного проекта «Детский спорт».

«Мы будем контролировать строительство на всех этапах, чтобы население Новоржевского района смогло получить в установленные сроки столь необходимый и востребованный объект. На первом этапе прошел осмотр площадки под строительство спортивного объекта», - отметил Армен Мнацаканян.

На спортивно-технологическое оборудование физкультурного объекта из федерального бюджета выделили 20 млн рублей. Здесь будут оборудованы беговые дорожки, установлены различные спортивные снаряды и создано футбольное поле.

В отделении партии напоминают, что в этом году в Псковской области начнут строить семь физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, три из них – в Пскове, Великих Луках и Новоржеве – в рамках партийного проекта «Детский спорт». В Стругах Красных, Дно, Дедовичах и в деревне Писковичи Псковского района появятся аналогичные объекты в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

«Эти спортивные объекты можно назвать звеньями одного гигантского проекта по привлечению молодежи к спорту и здоровому образу жизни», - отметили в отделении партии.