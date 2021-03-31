Спорт

Идет поиск проектировщика для строительства ФОКОТа в Новоржеве

Очередную встречу с инициативной группой новоржевцев на месте будущего ФОКОТа провел сегодня, 31 марта, помощник секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян.Об этом сообщается в группе «Говорит Новоржев» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Говорит Новоржев» в социальной сети «ВКонтакте»

Во встрече также приняли участие депутат Псковского областного Собрания Вадим Афанасьев, глава администрации городского поселения «Новоржев» Эдуард Волков, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Любовь Трифонова и руководитель исполкома Наталья Тимофеева.

Участники встречи обсудили ход реализации проекта. Как сообщил Эдуард Волков, земельные участки уже передали во временное пользование на период возведения ФОКОТа управлению капитального строительства Псковской области. Армен Мнацаканян сообщил, что в настоящее время идет поиск подрядчика на составление проектно-сметной документации.

Предприниматель, тренер баскетбольной команды Игорь Иванов внес предложение: параллельно со строительством нового спортивного объекта решать перспективный вопрос о принадлежности данного объекта. «Нужно, чтобы обязательно были определены люди, закрепленные за объектом, которые будут следить за его сохранностью, порядком и так далее», - сказал он. Армен Мнацаканян взял этот вопрос на заметку и пообещал изучить опыт других районов.

Следующая встреча инициативной группы состоится уже с проектировщиком.