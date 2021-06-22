Спорт

Начинавший карьеру в «Псков-747» футболист перейдет в немецкий клуб

Полузащитник молодежной команды «Зенита» Ярослав Михайлов перейдет в немецкий «Шальке-04». Игрок подпишет арендное соглашение - немецкий клуб не сможет выкупить футболиста. Об этом сообщает портал metaratings.ru.

Фото: metaratings.ru

18-летний Михайлов начинал карьеру в клубе «Псков-747», после чего, с 2012 года, занимался в академии «Зенита». В завершившемся сезоне ЮФЛ полузащитник провел 31 матч.

3 июня «Зенит» и «Шальке» проводили товарищеский матч, который закончился со счетом 0:0. В завершившейся игре Михайлов выступал за немецкий клуб.

«Шальке» по итогам сезона-2020/21 вылетел из Бундеслиги, заняв последнее место в турнирной таблице. В следующем сезоне гельзенкирхенцам придется выступать во втором по силе дивизионе Германии.