Спорт

Спортивной базе «Юность» в Островском районе требуется федеральная поддержка

Для дальнейшего развития спортивно-оздоровительной базе «Юность», расположенной в Островском районе, требуется серьезная региональная и федеральная поддержка, о чем проинформируют первого вице-спикера Совета Федерации РФ, секретаря Генсовета партии Андрея Турчака. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил его помощник Армен Мнацаканян.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Армена Мнацаканяна

«Накануне вместе с главой Островского района Дмитрием Быстровым посетили объект с рабочим визитом. Нас сопровождал руководитель "Юности", заслуженный тренер России Павел Мищенков, в разговоре была затронута тема нынешнего состояния и перспективы развития спортивной базы», - написал Армен Мнацаканян.

По словам Павла Мищенкова, за 30 лет «Юность» накопила богатый опыт организации тренировочного процесса биатлонистов и лыжников самого высокого уровня, в том числе национальных сборных. Также там проводили российские, международные и мировые соревнования по летнему биатлону и зимним видам спорта.

Однако в связи с постоянно возрастающим уровнем современных требований для тренировочного процесса и проведения соревнований на соответствующем уровне необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры такого спортивного объекта. Требует значительных средств и обеспечение функционала базы, поддержание всего хозяйства в хорошем техническом состоянии, заметил Армен Мнацаканян.

Павел Мищенков отметил, что «Юности» сложно конкурировать с базами подобного назначения в других более обеспеченных регионах страны, но вместе с тем у «Юности» он выделил неоспоримые преимущества: одну из лучших лыжероллерных трасс, прекрасную природу, уникальный ландшафт, удобное географическое месторасположение, в разы меньшие затраты на размещение спортсменов.

«Хотелось бы, чтобы место, где тренировались многие именитые и прославленные сборники разных лет, где вырос в спортсмена мирового уровня, олимпийского чемпиона наш земляк Михаил Иванов, продолжило свои славные традиции кузницы олимпийских чемпионов. К сожалению, в одиночку нам этого не потянуть», - отметил руководитель базы «Юность».

Дмитрий Быстров рассказал, как район помогает «Юности». Армен Мнацаканян подчеркнул, что там нужна более весомая поддержка, при этом как на областном, так и на федеральном уровне. «Беру в работу эту тему, проинформирую обо всем нашего сенатора Андрея Турчака», - заключил он.