Спорт

Рассчитайся по порядку!

Более тысячи работников физической культуры в Псковской области отмечают 14 августа свой профессиональный праздник. В последнее время активный и здоровый образ приобретает все большую популярность. А тех, кто не остается в стороне и не занимается спортом, с каждым днем становится все меньше, в том числе и в нашем регионе. И этому, конечно, способствуют политика популяризации различных видов спорта, строительство новых площадок и, конечно, увлеченные своим делом люди, рассказали Псковской Ленте Новостей в комитетах по спорту областного и городского уровня.

По данным регионального комитета по спорту, сейчас в Псковской области насчитывается 1 342 работника физической культуры. До пандемии в регионе ежегодно проводилось до 240 официальных спортивных мероприятий, которые привлекали более 30 тысяч человек. Жаль только коронавирус внес свои коррективы, поэтому отпраздновать главный спортивный праздник с размахом в этом году не получится. К примеру, масштабные соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», которые традиционно в этот день организовывали во всех регионах России, пришлось перенести из-за действующих ограничений.

Однако у псковичей сегодня будет возможность проявить волю к победе, поскольку спортивным праздникам все-таки быть. Пусть и небольшим (скорее - локальным), пусть и с соблюдением санитарных норм. Несмотря ни на что, жители области смогут активно провести этот день - принять участие в соревнованиях по волейболу и баскетболу, матчах по футболу или выполнить нормы ГТО.

В деле оздоровления населения и развития спорта большую роль, конечно, играют люди, говорит председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Александр Гаврилов. «Многое зависит от руководителей направлений тех или иных видов спорта, - убежден он. - Горожане тянутся туда, где есть неравнодушные люди, развивающие и популяризирующие спорт».

Первые позиции топа любимых видов спорта псковичей в настоящее время занимают футбол и волейбол. Многие также выбирают легкую атлетику, причем представители Псковской области зачастую оказываются в составе сборной России. Кроме того, при поддержке губернатора Михаила Ведерникова в регионе заметно набирает популярность воркаут, добавил Александр Гаврилов.

Говоря о спортивных предпочтениях псковичей, региональный комитет по спорту дополнил список баскетболом, плаванием и шахматами. «Спортивные столицы» области совпадают с административными, отметили в комитете. Жители Пскова и Великих Лук имеют больше всего возможностей попробовать свои силы в разных видах спорта - в этих городах развиваются секции по всем направлениям.

Жители районов стараются не уступать и совершенствуют свое мастерство в доступных им видах спорта. Причем делают это достаточно успешно - около 1 000 человек ежегодно получают спортивные разряды и добиваются новых высот. Особое внимание они уделяют военно-прикладным видам спорта.

Рвения к здоровому образу жизни и энергии у псковичей хоть отбавляй. Столько, что уже не хватает существующих спортивных пространств, заметил председатель городского комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов.

«Новые спортивные объекты, которые появляются в городе, заполняются моментально! Кажется, только недавно мы стелили первое искусственное футбольное поле на стадионе "747", где начинала заниматься спортивная школа по футболу "Стрела". Сегодня же у нас не хватает полей для тренировки детских и взрослых команд, а в любительской футбольной лиге состоит около 400 человек. Город обеспечен спортивными объектами менее чем на 50%, и наша задача - исправить это», - сказал он.

Одним из ключевых проектов, помогающим менять ситуацию, Александр Гаврилов считает ориентированную на развитие детей и юношества программу «Газпром — детям», в рамках которой создаются современные школьные стадионы. Самый амбициозный и крайне важный для города проект, по мнению Александра Гаврилова, - ремонт стадиона «Машиностроитель».

«Здорово, что федеральные власти обратили внимание на "Машиностроитель". Это отличное новое решение не только для города и области, но и для всего Северо-Западного федерального округа. У нас часто проходят соревнования по разным видам спорта, и спортсмены из других регионов с удовольствием приезжают в Псков. Не будем забывать, что Псков - это ворота России в Европу. У соседей в Прибалтике есть много спортивных баз высокого качества, поэтому и наши дети должны заниматься в хороших условиях», - подчеркнул руководитель профильного комитета.

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В общем, чем дальше, тем больше. Быстрее, выше, сильнее.

Почувствовать себя причастным к сегодняшнему празднику может каждый житель области. Для этого достаточно вспомнить советы из старой советской песни - рассчитаться по порядку, встать на зарядку и не забыть послать пламенный физкульт-привет виновникам торжества.

Екатерина Мазепина