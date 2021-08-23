Спорт

Петиция о бесплатных ПЦР-тестах для псковских детей-спортсменов уже собрала 200 подписей

Петиция о бесплатных ПЦР-тестах для псковских детей-спортсменов собрала уже 200 подписей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковский спорт».

Как сообщил cпортивный журналист, редактор Telegram-канала «Псковский спорт» Арслан Байрамов, сбор подписей начали, чтобы ПЦР-тесты для детей, которые хотят участвовать в соревнованиях, стали бесплатными. Сбор ведут на платформе «ВКонтакте-Петиции».

«Это реальная проблема, которая бьет по детскому спорту и карману каждой семьи в Псковской области», - отметил Арслан Байрамов.

За выходные петицию уже подписали депутаты Псковского областного Собрания, заслуженные тренеры России, президенты региональных спортивных федераций, известные спортсмены, журналисты. «Петицию подписали и десятки родителей, вынужденные платить каждые выходные заоблачные суммы за "тестик", позволяющий ребенку участвовать в соревновании», - рассказал журналист.

Петицию передадут губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и уполномоченной по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой. Петиция доступна по ссылке, а также по QR-коду.

Арслан Байрамов также поблагодарил ведущих программы «Хайпожоры» на радио «Эхо Москвы» в Пскове Сергея Васильева и Ксению Журавкову за освещение этой проблемы в радиоэфире.