Спорт

«Планка Фитнес» дарит скидки на клубные карты в рамках федерального проекта «Сила спорта»

Клуб «Планка Фитнес» этой осенью принимает участие в федеральном проекте «Сила спорта», который стал одним из победителей конкурса грантов Минспорта России в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивном клубе.

Наиболее важной задачей в рамках проекта госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» является повышение доступности спортивно-оздоровительных услуг для граждан различных возрастных групп через предоставление дифференцированных льгот и бонусов на посещение фитнес-клубов.

«Популяризация физической активности и забота о своем здоровье – то, чем мы занимаемся в клубе ежедневно. Мы рады участвовать в таком масштабном проекте, который позволяет предоставить псковичам возможность льготного приобретения клубных карт в "Планка Фитнес". На данный момент скидками могут воспользоваться псковичи и гости города старше 55 лет, а также молодежь от 20 до 29 лет. Надеюсь, что участие в подобных проектах позволит сделать фитнес в нашем регионе доступнее и привлекательнее, а также привлечь к здоровому образу жизни еще больше людей», - отметила руководитель клуба «Планка Фитнес» Анастасия Анисимова.

Псковичам, которые решат воспользоваться данным предложением, специалисты клуба, помимо тренировок, предоставят максимум полезной информации о том, каким образом выработать привычку регулярно тренироваться, каким должен быть сбалансированный рацион питания, как совмещать тренировочный процесс с биологически активными часами и образом жизни, какой вид занятий наиболее эффективен для определенных возрастных групп, как добиваться поставленных целей и сохранять результаты.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: (8112) 797 097.