«Планка Фитнес» дарит скидки на клубные карты в рамках федерального проекта «Сила спорта»

Клуб «Планка Фитнес» этой осенью принимает участие в федеральном проекте «Сила спорта», который стал одним из победителей конкурса грантов Минспорта России в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивном клубе.
Наиболее важной задачей в рамках проекта госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» является повышение доступности спортивно-оздоровительных услуг для граждан различных возрастных групп через предоставление дифференцированных льгот и бонусов на посещение фитнес-клубов.
Псковичам, которые решат воспользоваться данным предложением, специалисты клуба, помимо тренировок, предоставят максимум полезной информации о том, каким образом выработать привычку регулярно тренироваться, каким должен быть сбалансированный рацион питания, как совмещать тренировочный процесс с биологически активными часами и образом жизни, какой вид занятий наиболее эффективен для определенных возрастных групп, как добиваться поставленных целей и сохранять результаты.
Более подробную информацию можно узнать по телефону: (8112) 797 097.