Спорт

Псковичи заняли призовые места на турнире по самбо в Санкт-Петербурге

Спортсмены из Псковской области завоевали призовые места на традиционном турнире по самбо памяти тренера А. В. Равдиса в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе спортивных единоборств «Отечество - Псковская область».



Фото здесь и далее: клуб спортивных единоборств «Отечество - Псковская область»

По результатам соревнований четверо воспитанников СШОР «Экспресс», спортсменов КСЕ «Отечество – Псковская область» стали призерами в своих весовых категориях.

Так, второе место среди спортсменов до 42 кг получил Даниил Кадочников, третьи места в категории до 38 кг достались Даниилу Можарову и Никите Пушакову. В группе участников до 65 кг третье место занял Дмитрий Решнев.

Тренирует спортсменов А. О. Симонов.