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Спорт

За Кубок губернатора Ярославской области поборется боксер из Великих Лук

29.09.2021 07:33|ПсковКомментариев: 0

Боец из города Великие Луки, кандидат в мастера спорта по боксу Кирилл Титов принимает участие во всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» «Кубок губернатора Ярославской области». Они начались в Ярославле 28 сентября и завершатся 3 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в КСЕ «Отечество - Псковская область».

Фото: КСЕ «Отечество - Псковская область»

Также в спортклубе рассказали, что спортсмены из Псковской области - представители СК «Витязь» - стали победителями и призерами открытых соревнований по кикбоксингу, которые состоялись в Санкт-Петербурге и собрали более 120 участников. По результатам турнира псковичи завоевали четыре медали - «золото» и «серебро».

Кроме того, псковичи успешно выступили на традиционном турнире по самбо памяти тренера А. В. Равдиса. Воспитанники СШОР «Экспресс» стали призерами в своих весовых категориях.

Теги: #спорт #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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