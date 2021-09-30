Спорт

Соревнования по воркауту на кубок губернатора проходят в Пскове

Соревнования по воркауту на кубок губернатора проходят в Пскове. Об этом организаторы соревнований сообщили в социальной сети.

«Самый зрелищный фестиваль уличного спорта будет проходить в форме соревнования в два этапа: "Воркаут баттл" - фристайл баттл, а также "Воркаут геймс" - прохождение полосы препятствий за наименьшее время», - отметили орагнизаторы спортивного фестиваля.

Местом проведения соревнований стала воркаут-площадка на улице Воеводы Шуйского в Пскове. Лучших спортсменов по результатам состязаний наградят кубками, медалями и ценными призами.

Соревнования пройдут в рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, добавили организаторы.