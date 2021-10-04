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Спорт

Госслужащие поборолись за кубки фестиваля ГТО в Опочке

04.10.2021 21:00|ПсковКомментариев: 0

Шестой фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления состоялся на городском стадионе в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки. 

В фестивале приняли участие 77 человек из 14 муниципалитетов. В составе своих команд на соревнованиях выступили заместители глав Печорского, Локнянского, Палкинского, Псковского, Стругокрасненского, Порховского, Пушкиногорского районов, а также депутаты Опочецкого, Печорского, Порховского, Дедовичского и Пыталовского районов. 

Программа фестиваля включала пять нормативов комплекса ГТО. Общекомандное первенство определяли по двум группам.

Среди команд первой группы (районы) пятый год подряд победила команда Порховского района, набрав 1282 очка. Второе место заняла команда Пыталовского района (1274 очка). Кубок за третье место вручили команде Печорского района (1258 очков). Специальным кубком «За волю к победе» отметили команду Опочецкого района (1149 очков).

Во второй группе кубок победителя завоевала команда города Великие Луки (2278 очков), второе место заняла команда города Пскова (1913 очков).

Победителями в многоборье по каждой ступени стали:

  • VI ступень – участники команды города Великие Луки Александра Тимофеева и Евгений Цацко,
  • VII ступень – Маргарита Андреева (Опочецкий район) и Антон Кириллов (Дедовичский район),
  • VIII ступень – Ольга Павловская (Порховский район) и Александр Иванов (Опочецкий район),
  • IX ступень – участники из Печорского района Ангелина Синицына и Игорь Тезнев.
Теги: #Опочецкий район #спорт #гто #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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