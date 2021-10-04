Спорт

Невельская семья приняла участие в фестивале ГТО в Кисловодске

Семья из города Невеля приняла участие во втором фестивале всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Соревнования среди семейных команд проходили в городе Кисловодске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Псковскую область на соревнованиях представляла семья Дмитриевых, которая стала победителем областного этапа фестиваля. «За призовые места в Кисловодске боролись: дедушка Александр Николаевич, мама Дарья Викторовна, папа Артем Александрович и дочь Виктория. В спортивной программе семья Дмитриевых заняла 14 место из 34 регионов, набрав 1366 очков», - рассказали в Центре спортподготовки.

Кроме того, Дарья Дмитриева стала победителем в отдельном виде норм ГТО (VII ступень). Она заняла первое место, выполняя наклон из положения стоя на гимнастической скамье, результат - 30 см.

«Поздравляем дружную и спортивную семью Дмитриевых с успешным выступлением на втором фестивале ВФСК ГТО среди семейных команд!» - добавили в региональном Центре спортивной подготовки.