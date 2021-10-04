Спорт

Под Псковом прошло первенство города по конному спорту

Открытое первенство города Пскова по конному спорту состоялось на базе клуба «Родина» в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

В соревнованиях приняли участие спортсмены КСК «Родина», СШОР «Надежда» и КК «Русское поле», всего - 16 стартующих пар.

В езде ППЮ 1 и 2 место на разных лошадях заняла Екатерина Ефимова, в езде на тест Special C победила Дарья Петрова. В тесте Special B золотую медаль завоевала Мария Кисенкова, а серебряную - Дарья Петрова. В езде КПД победа досталась Екатерине Ефимовой. В езде ППД А первое место получила Виктория Семенкова, второе - Ульяна Леонова.

Тренирует спортсменов в СШОР «Надежда» Кристина Соловьева.