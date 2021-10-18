Спорт

Псковичей приглашают поучаствовать в онлайн-проекте «Молодежная планка 60»

Принять участие в онлайн-проекте «Молодежная планка 60» приглашают жителей Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Жители Пскова в возрасте от 14 до 35 лет должны будут стоять в планке на протяжении 21 дня. Участники будут публиковать посты в своих соцсетях с хештегом #молодежнаяпланка60. До 18 ноября псковичи должны оправить видео с максимальным по времени результатом в планке на почту pgmc-pskov@mail.ru, указав название конкурса, ФИО и возраст.

Те, кто покажет лучший результат, получат призы от организаторов. Всего будет 6 победителей в двух возрастных категориях: от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет.