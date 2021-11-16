Спорт

В Пскове прошел турнир по практической стрельбе на первенство «Динамо»

В Пскове прошел турнир по практической стрельбе на первенство спортивного общества «Динамо». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этом году турнир впервые проходил в открытом формате.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В нем приняли участие более 40 стрелков из 11 команд, представляющих силовые структуры Псковского гарнизона. Организаторами стали региональное отделение общества «Динамо» и федерация практической стрельбы Псковской области.

В торжественной обстановке на стрельбище победителей и участников соревнований поздравил начальник регионального УМВД Алексей Овсянников. Он отметил высокий уровень организации и безопасности при проведении турнира. Руководитель ведомства также заявил, что подобный формат – это большой шаг в развитии практической стрельбы как вида спорта в Псковской области, и такие состязания должны стать традиционными.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами.