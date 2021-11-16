Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как исправить ошибки в квитанции
доставка еды в пскове
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Мифы о стоматологах развеяны
экопром быстро и чисто
Моя История вкусных завтраков
Борьба «Справедливой России» с безработицей
Концерт рок-группы «Ария»
декодируем QR-реальность
Правила безопасности с газовым оборудованием
работа затылком
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сезонные опасности на дорогах Пскова
горводоканал успехи и планы
 
 
 
ещё Спорт 16.11.2021 16:390 Футбольный клуб «Псков» вышел в полуфинал турнира в Сочи 19.11.2021 16:250 В Пскове прошел турнир по практической стрельбе на первенство «Динамо» 19.11.2021 12:140 Юрий Сорокин передал спортинвентарь региональной федерации баскетбола 16.11.2021 16:390 Футбольный клуб «Псков» вышел в полуфинал турнира в Сочи 15.11.2021 22:410 Футболисты Пскова в Сочи ведут борьбу за медали финала Кубка России 15.11.2021 12:400 Спортсменку из Острова включили в состав сборной России по легкой атлетике
 
 
 
Самое популярное 13.11.2021 11:4821 Беременная псковичка заразилась коронавирусом и умерла в больнице 12.11.2021 11:5624 Экс-губернатор Псковской области возглавил национальную транспортную компанию 15.11.2021 09:009 «Спутник»-фри: все, что вы хотели узнать о медотводах в Псковской области 16.11.2021 14:2714 Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых при заражении COVID-19 19.11.2021 12:4312 Возможное закрытие псковского мясокомбината прокомментировал гендиректор
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

В Пскове прошел турнир по практической стрельбе на первенство «Динамо»

19.11.2021 16:25|ПсковКомментариев: 0

В Пскове прошел турнир по практической стрельбе на первенство спортивного общества «Динамо». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этом году турнир впервые проходил в открытом формате.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В нем приняли участие более 40 стрелков из 11 команд, представляющих силовые структуры Псковского гарнизона. Организаторами стали региональное отделение общества «Динамо» и федерация практической стрельбы Псковской области.

 

В торжественной обстановке на стрельбище победителей и участников соревнований поздравил начальник регионального УМВД Алексей Овсянников. Он отметил высокий уровень организации и безопасности при проведении турнира. Руководитель ведомства также заявил, что подобный формат – это большой шаг в развитии практической стрельбы как вида спорта в Псковской области, и такие состязания должны стать традиционными.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами.

Теги: #умвд россии по псковской области #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению QR-кодов в транспорте и магазинах?
В опросе приняло участие 616 человек
19.11.2021, 17:440 Владимира Зубова переизбрали президентом Торгово-промышленной палаты Псковской области 19.11.2021, 17:400 Учащиеся псковского СИЗО помогли исполнить детские мечты 19.11.2021, 17:270 В Пскове проходит съезд Торгово-промышленной палаты региона 19.11.2021, 17:100 ГИБДД просит псковских водителей избегать резких маневров
19.11.2021, 17:000 Псковский «Кванториум» проведет пятидневный фоточеллендж 19.11.2021, 16:430 Хулиганы пытались поджечь топиарную фигуру в великолукском парке 19.11.2021, 16:322 Псковская область и корпорация «Туризм.рф» заключили соглашение о сотрудничестве 19.11.2021, 16:250 В Пскове прошел турнир по практической стрельбе на первенство «Динамо»
19.11.2021, 16:150 «Горводоканал» заменил аварийный участок трубы на улице Вокзальной в Пскове 19.11.2021, 16:086 Евгений Михайлов о борьбе с пандемией: Кругом правовой анархизм 19.11.2021, 16:072 Общество потребления животных 19.11.2021, 16:030 Водитель на «Ладе» сбил пьяного велосипедиста в Пскове
19.11.2021, 15:570 Эстония временно закрыла полеты у российской границы  19.11.2021, 15:540 В Пскове закрывается для транспорта участок улицы Петровской 19.11.2021, 15:510 Паб «Старый лис» угостит псковичей фирменным напитком на трансляции матча «Спартак» - «Наполи» 19.11.2021, 15:490 На ремонт дороги к перинатальному центру в Пскове планируют привлечь средства из госказны
19.11.2021, 15:491 Индекс съедаемости 19.11.2021, 15:401 Псковичей приглашают в мобилизационный резерв Вооруженных сил 19.11.2021, 15:360 ВТБ стал крупнейшим банком по объемам секьюритизации в России 19.11.2021, 15:340 Уголовное дело возбудили по факту стрельбы возле кладбища в Орлецах
19.11.2021, 15:231 Школьница из Пскова представила в «Артеке» вариант наставничества для учащихся 19.11.2021, 15:150 Вальпургиеву ночь пообещал псковичам режиссер спектакля «Зойкина квартира» 19.11.2021, 15:110 Новые вышки мобильной связи заработали в деревнях Псковской области 19.11.2021, 15:070 МЧС предупреждает псковичей о сильном ветре 20 ноября
19.11.2021, 15:030 Кубинец не уехал вовремя из Псковской области и получил штраф 19.11.2021, 14:531 Давить на людей неправильно — Евгений Михайлов о вакцинации 19.11.2021, 14:510 Псковичам предлагают три кинопроекта, которые помогут понять подростков 19.11.2021, 14:490 Интерактив: Новые старые лужи
19.11.2021, 14:431 Финал конкурса «Мисс и Миссис Псков 2021» покажут в телевизионном эфире 19.11.2021, 14:330 Парламентская молодежь России и Белоруссии собралась в Пскове 19.11.2021, 14:210 «Особое мнение»: Экс-губернатор Михайлов о закручивании гаек, поствыборном раскладе и QR-коде. ВИДЕО 19.11.2021, 14:190 «Науки юношей питают»: оды Ломоносова вспомнили псковские курсанты
19.11.2021, 14:065 В бюджет Пенсионного фонда России начнут зачислять деньги коррупционеров 19.11.2021, 14:040 Михаил Ведерников внес предложения в федеральную стратегию развития стройотрасли и ЖКХ 19.11.2021, 14:010 Электрическое отопление появится в псковской Анастасиевской часовне 19.11.2021, 13:551 В Пскове обсудят перспективы развития инфраструктуры для электромобилей
19.11.2021, 13:520 Жители Псковской области перевели мошенникам почти миллион рублей 19.11.2021, 13:491 Места проведения новогодних ярмарок определили в Пскове 19.11.2021, 13:410 Евгений Михайлов: Оппозиция может улучшить результаты на выборах в городские думы 19.11.2021, 13:250 Торговца наркотиками осудили в Стругокрасненском районе
19.11.2021, 13:220 «Хайпожоры»: QR-войны и страсти градостроения. ВИДЕО 19.11.2021, 13:151 Стали известны подробности убийства младенца в лесу под Псковом 19.11.2021, 13:020 «Черная пятница» стартовала в Псковском театре драмы 19.11.2021, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Евгением Михайловым
19.11.2021, 12:531 Медицинский центр «Здоровый ребенок» открылся в Пскове 19.11.2021, 12:4312 Возможное закрытие псковского мясокомбината прокомментировал гендиректор 19.11.2021, 12:290 В Пскове выбрали технологию умягчения воды 19.11.2021, 12:271 Сына известного великолукского бизнесмена Каракаева зарезали в Москве
19.11.2021, 12:140 Юрий Сорокин передал спортинвентарь региональной федерации баскетбола 19.11.2021, 12:110 «Особое мнение»: Экс-губернатор Михайлов о закручивании гаек, поствыборном раскладе и QR-коде 19.11.2021, 12:080 Более двух тысяч литров спиртного изъяли полицейские в Великих Луках 19.11.2021, 12:040 В Пскове с начала года произошло 49 наездов на пешеходов
19.11.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 19.11.2021, 11:520 Еще семь человек умерли от коронавируса в Псковской области 19.11.2021, 11:340 «Хайпожоры»: QR-войны и страсти градостроения 19.11.2021, 11:320 Мужчину в красном пуховике разыскивают в Псковском районе
19.11.2021, 11:214 В Пскове озеленяют двор усадьбы Беклешева 19.11.2021, 11:121 Входную дверь квартиры подожгли в доме на улице Новоселов в Пскове 19.11.2021, 11:054 Псковичу предъявили обвинение в избиении водителя скорой помощи 19.11.2021, 10:560 Минтруд уточнил правила предоставления выплат россиянам с низкими доходами
19.11.2021, 10:480 Девушка пострадала в результате ДТП в Невельском районе 19.11.2021, 10:450 Экс-владельца подмосковного аэродрома задержали сотрудники псковского УФСБ 19.11.2021, 10:250 Количество раненых в ДТП с начала года в Пскове снизилось на 14,3% 19.11.2021, 10:134 Из-за снегопада таксист не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе
19.11.2021, 09:560 Самым аварийным днем недели на дорогах Пскова оказалась среда 19.11.2021, 09:428 Ситуация с COVID-19 в Псковской области остается крайне напряженной - губернатор 19.11.2021, 09:2814 Псковский врач назвала эффективные препараты в борьбе с COVID-19 19.11.2021, 09:150 Мошенники использовали «Игру в кальмара» для обмана россиян
19.11.2021, 09:000 Псковичей предупредили о шквалистом ветре и аномальном снегопаде из-за циклона «Ульрих» 19.11.2021, 08:450 Россияне увидят самое продолжительное за 500 лет лунное затмение 19.11.2021, 08:302 Заслуженный врач России: Коронавирус способен вызывать бесплодие 19.11.2021, 08:150 Рост социальных выплат коснется 16 миллионов россиян – Татьяна Голикова
19.11.2021, 08:033 Обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет ввели в 16 регионах 19.11.2021, 07:560 Словения возобновит выдачу туристических виз россиянам с 19 ноября 19.11.2021, 07:300 Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10% 19.11.2021, 07:140 Псковские десантники-артиллеристы оттачивают навыки на новом виртуальном полигоне
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru