Спорт

Псковские танцоры привезли медали со всероссийских соревнований по брейкингу

Медали завоевали псковские танцоры на всероссийских соревнованиях по брейкингу «Break Rumble». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Фото здесь и далее: Instagram команды «...Хоть Отбавляй! Псков»

Соревнования проходили в Нижегородской области. В них приняли участие 86 клубов из 28 регионов России.

Псковскую область представила команда «Хоть отбавляй». Ребята заняли призовые места. Так, Мария Костина оказалась лучшей в номинации «Девушки 14–15 лет». Максим Степанов, Дэниз Айдемир, Мария Костина взяли «золото» в номинации «3×3».

Кристина Кочнева заняла второе место в номинации «женщины 19+», Максим Степанов завоевал «бронзу» в номинации «юноши 14–15 лет».

«Очень здорово! Благодарю за работу тренера клуба Кирилла Кочнева и всю его команду. Молодцы! Так держать!» — сказал губернатор Михаил Ведерников.

В пресс-службе напомнили, что в этом году псковские танцоры также завоевали призовые места на чемпионате и первенстве России по брейкингу, двое спортсменов «Хоть отбавляй» включены в сборную Российской Федерации — Мария и Никита Костины.