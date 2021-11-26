Спорт

Псковичи вернулись с медалями со всероссийских соревнований по рукопашному бою

Три псковича вернулись из Калининграда с медалями всероссийских соревнований по рукопашному бою. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили региональной Федерации рукопашного боя.

Фото здесь и далее: Федерации рукопашного боя Псковской области

Всероссийские соревнования по рукопашному бою памяти Олега Бутейко прошли в Калининграде 26-28 ноября и собрали более 400 участников из 31 региона России.

«Команда Псковской области впервые принимала участие в этом турнире, который, как мы убедились, по праву считается одним из самых сильных и красивых в России», - рассказала президент псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Псковскую область представляли три спортсмена и все трое вернулись с медалями:

Далер Исмаилов представлявший клуб «Ганза», стал вторым среди мужчин в весе 90 кг;

Псковский десантник Кирилл Кутеляпов завоевал бронзу в весе 55 кг;

Даниил Батеев из псковской спортивной школы «Мастер» стал третьим в категории 16-17 лет до 65 кг.

«Конечно, хотелось «золота», но пока не хватает опыта, а опыт приходит именно с такими поездками, в таких боях, где соперники самого высокого уровня» - рассказал старший тренер команды Владимир Евдокимов.

Псковская команда отметила безупречное проведение мероприятия: четкую организацию, хорошие памятные призы и прямую интернет-трансляцию финалов организованных в формате шоу на самом высоком уровне, подчеркнули в Федерации рукопашного боя.