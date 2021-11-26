Спорт

Псковичка во второй раз стала чемпионкой Северо-Западного округа по шахматам

Тринадцатилетняя Эвелина Галаханова во второй раз стала чемпионкой Северо-Западного федерального округа по классическим шахматам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил старший тренер Александр Побережский.

Несколько дней назад Эвелина Галаханова победила на соревнованиях среди девушек в возрасте до 15 лет, набрав 7,5 очков и опередив ближайших конкуренток на полтора очка.

Фото здесь и далее: старший тренер по шахматам Александр Побережский

Девушка вот уже пять лет занимается шахматами в псковской спортивной школе «Бригантина» под руководством Александра Побережского, которому 6 декабря исполнилось 65 лет.

«Эвелина большая труженица, занимается шахматами все свободное время», - подчеркнул тренер. Помимо тренировок в «Бригантине» она играет онлайн в турнирах, решает этюды и упражнения, индивидуально изучает по скайпу классические шахматы. Перед первенством СЗФО девушка с тренером закончили разбор второго матча Карпов-Каспаров 1985 года. Сейчас они следят за поединком Карлсен-Непомнящий и разбирают ключевые моменты встречи. Александр Побережский отметил, что родители чемпионки вносят большой вклад в развитие дочки.

По результатам прошедшего турнира Эвелине Галахановой будет присвоен спортивный разряд - кандидат в мастера спорта по шахматам.