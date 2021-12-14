Спорт

В областном спорткомитете ответили на вопросы читателей ПЛН

Псковская Лента Новостей публикует ответы и. о. председателя комитета по спорту и Псковской области Елены Чернышовой на вопросы читателей, касающиеся развития спорта и спортивной инфраструктуры в регионе, которые были заданы в рамках онлайн-конференции.

- Будет ли проводиться бал чемпионов?

- Мы планируем его в конце декабря. Кстати, бал чемпионов — это один из показателей, как развивается спорт. Могу сказать, что из года в год количество претендентов на участие в этом мероприятии растет. Нарушать традицию мы не будем.

- Почему вы не говорите о новых видах спорта, появившихся в нашем регионе? Соревнования по ним уже с успехом проходят.

- Раньше была уличная гимнастика, сейчас это уже признанный вид спорта официально. Кроме того, есть недавно появившийся регби. Настольный теннис уже давно развивается на территории Псковской области, стол в Финском парке совсем недавно открывал Михаил Ведерников (губернатор Псковской области - ред.). За последние 10 лет количество видов спорта увеличилось в два раза, и каждый год мы аккредитовываем новую федерацию. Например, в этом году появилась федерация сквоша. Стараемся проводить хотя бы одно соревнование, чтобы понимать, сколько людей в этом заинтересовано. Нередко на старте у нас бывает 8-10 участников. Но все равно нам важно сообщить, что такие виды спорта у нас есть. Есть такое направление — шахбокс. Это одновременная игра в шахматы и боксирование.

- Каждое направление спорта наверняка хочет свой отдельный стадион?

- Ну, как минимум, спортивный зал. Нам их не хватает. Очень часто обращаются и жалуются, что мы строим стадионы, а не залы. Но нужно помнить, что в некоторых районах нет даже стадиона. Поднимался вопрос, что мы строим большое количество объектов спорта, которые требуют дальнейшего содержания. В идеале мы должны иметь бассейны, спортивные залы, ледовые арены. Но только одно освещение стоит миллион рублей. При этом мы стараемся делать бесплатный доступ и на объекты, и на соревнования для спортсменов и зрителей. Олимпийские виды спорта у нас тоже не пропадают. Мы можем говорить об успехах в боксе, легкой атлетике, в велоспорте, а также в единоборствах.

- Планируется ли строительство современного бассейна размером 50 метров, хотя бы на 8 дорожек в Пскове?

- Не скрою, что иногда вопросы всплывают, насколько дорог в реализации этот проект и его содержание. У нас есть школа олимпийского резерва «Барс», которая прекрасно готовит спортсменов для всероссийских соревнований.

- Какова перспектива обновления стадиона муниципальной школы №3?

- В связи с тем, что школа муниципальная, мы должны понимать, какие потребности у нее есть. То есть школа должна предоставить нам проект.