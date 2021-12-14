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Соревнования по воркаут-троеборью прошли в Стругах Красных

23.12.2021 19:25|ПсковКомментариев: 0

Соревнования по воркаут-троеборью в честь 80-й годовщины битвы под Москвой прошли в Стругах Красных 23 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

За призовые места боролись более 20 спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет. «Очень приятно видеть как после активной деятельности псковского воркаут-движения сплотившиеся коллективы в муниципалитетах начинают сами проводить первые мероприятия. Спасибо администрациям за поддержку ребят, ведь это только начало!» - отметил Виталий Дидыч.

Соревнования провела команда воркаут-атлетов из Струг Красных при поддержке администрации и спорткомитета Стругокрасненского района.

Теги: #Стругокрасненский район #воркаут
Источник: Псковская Лента Новостей
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