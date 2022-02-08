Спорт

Второй этап соревнований по автомногоборью пройдет в Псковской области

Второй этап чемпионата и первенства Псковской области по автомобильному многоборью состоится в Новоржевском районе 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Федерации автомобильного спорта Псковской области.

5 февраля на картодроме «Печорский» прошел первый этап чемпионата и первенства региона по автомногоборью ледовый спринт-слалом «Печоры – 2022».

В соревновании приняли участие 16 спортсменов. В классе переднеприводных автомобилей лидерами стали: 1-е место – Алексей Иванович из Санкт-Петербурга, 2-е место – Павел Алексеев из Санкт-Петербурга, 3-е место – Александр Головко из Пскова. В классе заднеприводных автомобилей призовые места разыграли псковичи: 1-е место – Руслан Русинов, 2-е место у Ильи Филиппова, а 3-е место у Натальи Домиенко.

В зачете «Волга» лучшим стал Евгений Шлифер, 2-е место занял Владимир Гончаренко, 3-е место у Сергея Гараева. В первом этапе первенства Псковской области по автомобильному многоборью победу одержал Семен Виноградов (Пушкинские Горы).

С положением пилотов после первого этапа можно ознакомиться на сайте.