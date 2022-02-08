Юные хоккеисты из Великих Лук победили на областных соревнованиях

Хоккеисты из Великих Лук, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» победили на областных соревнованиях «Золотая шайба». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил директор спортшколы Сергей Поварещенков.
Фото: Сергей Поварещенков / «ВКонтакте»
«Это заслуга тренеров Владимира Путякова Владимира и Ильи Францева», - отметил он.
По словам Сергея Поварещенкова, создание в городе Великие Луки спортивного комплекса «Айсберг» и работа этих тренеров позволили достичь такого результата.
«Дальше - больше. Пожелаем дальнейшего успешного выступления в Астрахани на следующим этапе», - подчеркнул он.