Спорт

Спортплощадку в псковском Ершово планируют построить до 30 ноября

Спортивную площадку в Остенской средней общеобразовательной школе в деревне Ершово Псковского района построят до 30 ноября. Об этом с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента, которое проходит 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

О строительстве спортплощадки доложила и.о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова. По ее словам, вопрос фактически решен путем перераспределения средств - строительство идет, срок завершения в этом году.

В настоящее время работы выполнены на 50%: уложено футбольное покрытие, устанавливаются тренажеры, забор.

«Отлично. Вопрос с контроля снимаем», - добавил председатель парламентского бюджетного комитета, вице-спикер Александр Братчиков.