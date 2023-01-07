Спорт

Постоянные игроки псковской арены ZAGA-GAME поборются за приз в 150 тысяч рублей

Постоянные игроки псковской арены виртуальной реальности ZAGA-GAME поборются за призовой фонд в 150 тысяч рублей. Об этом сообщил совладелец арены Александр Дмитриев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы не позиционируем себя как арену, которая просто хочет собрать деньги с клиентов. Мы хотим дать возможность игрокам стать известными в этой сфере. В 2024 году в Казани пройдут "Игры будущего" – первые фиджитал-соревнования. Хотим отправить псковскую команду на эти игры. Потенциал есть», – отметил Александр Дмитриев.

Он также рассказал, что на открытии арены виртуальной реальности провели первый турнир по фиджитал-спорту.

«14 января у нас пройдёт финал, команды будут играть за призовой фонд в 25 тысяч рублей. Чем ближе к попаданию финал, тем азартнее становятся игроки. Люди даже приходили в день по 4 раза, чтобы выйти в топ турнирной таблицы. С февраля мы начинаем годовой турнир. Каждый месяц будут проходить рейтинговые бои. В конце месяца мы проводим небольшой финальчик. Два мини-турнира выиграли за год - попадаете в корзину финала. Большой финал пройдёт 14 января 2024 года. Призовой фонд составит 150 тысяч рублей. То есть помимо того, чтобы хорошо провести время, можно еще и заработать», – подвел итог гость студии.

Напомним, эта уникальная площадка открылась в ТРК «Акваполис» Пскова в ноябре прошлого года.

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