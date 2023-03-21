Спорт

Турнир по стрельбе из боевого оружия провели среди псковских росгвардейцев

Турнир по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия состоялся в управлении Росгвардии по Псковской области, соревнования провели среди сотрудников и военнослужащих регионального управления в рамках акции «Дни Росгвардии». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

По условиям состязаний, каждому участнику предстояло поразить мишень из пистолета Макарова тремя выстрелами с расстояния 25 метров.

В результате упорной борьбы почетное третье место занял капитан Дмитрий Шишук, второе — капитан Алексей Ловыгин, первое место завоевал полковник полиции Владимир Трофимов.

Победителей и призеров наградят грамотами.

В ведомстве напомнили, что День войск национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта.

Войска национальной гвардии РФ предназначены для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека.