Спорт

Владимир Кузь преодолел дистанцию триатлона в 113 километров в Сочи

Дистанцию триатлона в 113 километров на фестивале спорта Ironstar Sochi Sirius-2023 в Сочи 7 октября преодолел депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь.

Фото и видео здесь и далее: Владимир Кузь

«Дистанция в 113 километров, из них 1,93 километра — плавание, 90 километров — велогонка, 21,1 километра — бег. Для меня самым сложным был велосипед, потому что маршрут был с набором высоты, по горам. Самое простое — это, наверное, плавание, оно проходило в бухте, волн не было, было спокойное море», - поделился впечатлениями Владимир Кузь в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Депутат отметил, что готовился к соревнованиям с июня. Своим результатом Владимир Кузь доволен.

«Для меня план-минимум был — просто пройти эту дистанцию. План-максимум — вложиться в 5 часов 30 минут. Я ее прошел за 5 часов 27 минут, то есть выполни план-максимум», - пояснил парламентарий.

Финишировал Владимир Кузь вместе с сыном. Также во время соревнований его поддерживали жена и друзья.

Владимир Кузь финишировал вместе с сыном

Это уже не первый триатлон в копилке Владимира Кузя, однако дистанцию в 113 километров он преодолел впервые. В планах — полная дистанция в 226 километров.

«Я пристрастился к триатлону, потому что это циклические виды спорта, разнонаправленные. Бег, плавание, велосипед развивают разные группы мышц, поэтому мне такой вид спорта нравится. Плюс — он достаточно серьезный, непростой», - заметил Владимир Кузь.

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Депутат добавил, что Псков на соревнованиях был представлен и другими спортсменами. В частности, участие в фестивале принял спортсмен паралимпийской сборной Москвы по велоспорту, пскович Дмитрий Ющенко. Несмотря на ампутацию ноги, Дмитрий — постоянный участник соревнований. Напомним, 17 сентября Дмитрий Ющенко пробежал свой первый марафон.

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Также участие в фестивале в Сочи принял однокурсник Владимира Кузя Александр Марчев. А одним из комментаторов на соревнованиях был руководитель Псковской региональной спортивной общественной организации PRO SPORT Александр Кузьмин. Владимир Кузь выразил ему благодарность за поддержку и рекомендации.

Александр Кузьмин был комментатором соревнований

Добавим, фестиваль спорта Ironstar Sochi Sirius-2023 собрал 6500 участников и 17 000 болельщиков из 77 регионов России.