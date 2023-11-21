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Спорт

Первенство по боксу памяти Героя России Дениса Дементьева объединит более 120 спортсменов в Пскове

23.11.2023 19:20|Псков

Открытое первенство по боксу памяти Героя России Дениса Дементьева на призы областного отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство» пройдет в Пскове 25 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соревнования объединят более 120 спортсменов — это юноши и девушки в возрасте от 10 до 16 лет. Они проведут бои в парах, которые уже сформированы. Победителей ждут кубки и дипломы.

В настоящее время бойцы перед соревнованиями проходят процедуру взвешивания.

Соревнования направлены на популяризацию бокса среди молодежи, развитие связей между спортивными клубами, воспитание патриотизма у школьников.

Денис Дементьев — уроженец Пскова, командир парашютно-десантного взвода одного из подразделений псковского соединения ВДВ, участник специальной военной операции. Принимал участие в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области. Смертельное ранение получил при выходе со своим подразделением из окружения. Награжден орденом Мужества, звание Героя России присвоено указом президента РФ посмертно. Денис Дементьев активно занимался боксом, имел звание мастера спорта, трижды становился чемпионом ВДВ по боксу, побеждал в других турнирах.

Теги: #бокс #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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