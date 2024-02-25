Спорт

Государство возместит россиянам 650 млн рублей за оказание спортивных услуг

Россияне в 2024 году получат от государства порядка 650 млн рублей в качестве налогового вычета за оказание им платных физкультурно-оздоровительных услуг. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта», которое проходит на выставке-форуме «Россия».

Налоговый вычет за оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг действует в России с 2022 года, в актуальный перечень на 2024 год включено более 4 000 организаций и ИП, пишет ТАСС.

«Гражданам возместят около 650 миллионов рублей за оказание спортивных услуг», - сообщил Матыцин.

За два года действия программы через работодателя было направлено порядка 50 тыс. заявлений, а напрямую от налогоплательщиков в Федеральную налоговую службу поступило налоговых деклараций на сумму почти 5 млрд рублей.