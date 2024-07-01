Спорт

Директор псковского «Супер-фитнеса» об идеальном инструкторе, конкуренции и подводных камнях работы тренера

Здоровый образ жизни и фитнес-тренировки никогда не выйдут из моды. Но кто же может исполнить мечты псковичей, которые желают привести свою фигуру в норму, а еще начать регулярно заниматься спортом? Для решения этой задачи должен быть наставник, тренер, который будет мотивировать на новые свершения и поддерживать на трудном пути к идеальным пропорциям.

Помогает нам разбираться в нюансах требований к псковским фитнес-инструкторам директор клуба «Супер-фитнес» Георгий Пономарёв. Он знает, насколько в современной спортивной индустрии трудно найти профессионалов, которые бы готовы были быть для своих подопечных не просто наставниками, но и лидерами, за которыми хочется идти.

Фото: «Супер-фитнес»

- Вы берете в свой клуб на должность тренера только тех, кто уже состоялся, имеет имя в фитнес-индустрии и профессиональное образование?

- Не буду скрывать, на рынке труда среди фитнес-инструкторов нет перенасыщения, постоянно требуются люди, умеющие и знающие специфику тренировок. Безусловно, у нас в клубе есть конкуренция соискателей, я отбираю сильнейших. Предпочтение отдаем тем, у кого уже есть опыт, а также тем, кто готов расти в профессии, развиваться.

- Почему сильные тренеры идут в клуб «Супер-фитнес», что их привлекает?

- Потому что именно сильный, успешный тренер здесь получит и комфортные условия труда, и стабильный заработок. А те, кто проявят инициативу, внесут новое, получат денежное стимулирование, и у них будет в результате такой доход, что коллеги из других клубов города смогут им позавидовать.

- Может ли к вам прийти работать человек, имеющий статус самозанятого?

- Конечно, да. Мы приветствуем такой формат. Причем здесь самозанятый тренер получает сразу же качественную, оснащенную спортивным инвентарем и тренажерами площадку, на которой с самого первого дня уже можно начинать работать и тренировать.

- Почему, на ваш взгляд, многие клубы в городе закрываются, не выдерживают конкуренции?

- Здесь работает естественный отбор. Многие тренеры, которые у меня сейчас работают, ранее пытались создать свои клубы, но перешли в работу по найму или аренде зала. Это выгоднее, перспективнее и менее затратно для самого фитнес-инструктора. Беря у нас в аренду площади или устраиваясь тренером, спортсмены получают поддержку не только в плане кураторства, но и могут не думать о том, что нужно ремонтировать санузлы, вкладывать деньги в пиар и продвижение клуба. Мы это все берем на себя, а тренерам остается заниматься лишь своей любимой работой.

- Неужели все так «сладко»? Какие подводные камни?

- А камень только один - если тренер думает, что за его накачанное тело, медали или дипломы, которыми завешена вся «доска славы» клуба, к нему пойдут, не стоит обольщаться. Многие идут на отношение, на индивидуальный подход, и любому тренеру, который приходит работать, нужно себя показать, дать потенциальным клиентам попробовать позаниматься под его руководством. А те, кто приходят просто, не хотят находить подход к посетителям фитнес-клуба и вообще ведут себя как «гуру с горы», а также ждут, что их будут умолять поделиться знаниями, могут очень быстро разочароваться - как в себе лично, так и в профессии. Настоящий тренер должен каждый день доказывать, что он лучший, при этом быть наставником и другом каждому, кто пришел к нему на тренировку. Иначе стоит уходить из профессии и идти вставать на биржу труда.

- А что нужно сделать, если кто-то хочет начать свою тренерскую карьеру у вас в клубе?

- Прийти в клуб или позвонить. Начальный входящий поток клуб обеспечит - клиентов масса. Работников только настоящих мало... Остальному научим - было бы желание помогать людям и любовь к фитнесу и здоровому образу жизни.

Беседовала Анна Удовенко