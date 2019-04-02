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Туризм

100 московских школьников прибыли в Псковскую область для знакомства с наследием Александра Невского

09.04.2019 21:01|ПсковКомментариев: 0

Во вторник, 9 апреля, в Псковскую область прибыли две группы московских школьников по федеральной дополнительной общеразвивающей программе «Дорогами Александра Невского» в рамках федерального проекта «Живые уроки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации. 

Около ста учащихся 6-х классов одной из гимназий Москвы за 3 дня пребывания в регионе увидят основные достопримечательности, связанные с историческим наследием князя Александра Невского.

В первый день экскурсионной программы школьники уже успели познакомиться с памятниками истории Пскова, побывали в Кремле и на горе Соколихе. Кроме того, в Приказной палате шестиклассники стали участниками интерактивной программы «В палатах белокаменных», которая погрузила их в атмосферу 17 века. Этот экскурсионный день московские школьники завершили тематическим образовательным тренингом.

Кроме того, в рамках экскурсионного тура, который в Псковской области продлится до 11 апреля, учащиеся посетят Изборск, деревню Сигово, Печоры и Порхов. Детей ждут насыщенные интерактивные программы, тренинги и творческие мероприятия, которые познакомят с историей Псковской земли, заслугами прославленного полководца Александра Невского.

После знакомства с культурным наследием Псковской области в рамках экскурсионного тура группы школьников отправятся в Великий Новгород.

Дополнительная общеразвивающая программа «Дорогами Александра Невского» создана специалистами Московского государственного университета по итогам Всероссийского исторического конкурса «Имя России». Туроператором данной программы выбран «Славянский тур», являющийся разработчиком тура «По следам Александра Невского», который стал победителем регионального конкурса по отбору лучшего туристского продукта.

Добавим, что проект «Живые уроки» — это визуализация учебных программ по различным школьным предметам: истории, географии, биологии, литературе, физике, химии, математике и другим. Главной задачей образовательных экскурсий является изучение учащимися родной страны и приобщение их к национальным, историко-культурным и природным ценностям государства, что должно обеспечить интеллектуальное, духовное и творческое развитие, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Псковская область — пилотная среди регионов Северо-Запада. Благодаря эффективному взаимодействию региональных властей, учреждений образования и представителей туристического бизнеса в 2017 году Псковская область была признана федеральной площадкой по реализации этой программы в СЗФО.

Теги: #александр невский
Источник: Псковская Лента Новостей
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