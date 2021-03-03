Туризм

Мебель за полмиллиона рублей закупают в усадьбу Беклешова в Пскове

Мебель за полмиллиона рублей закупают в реконструированную городскую усадьбу Беклешова в Пскове (улица Георгиевская, 4). Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет - 508 тысяч 352 рубля. В стоимость входят услуги по изготовлению, поставке, сборке и установке мебели для приспособления под современное использование усадьбы. Напомним, там появится информационно-туристический центр.

Так, в усадьбе появятся три компьютерных стола с выдвижным ящиком, шесть офисных криволинейных столов и тумб, две тумбы для оргтехники, один гардеробный шкаф, один гардеробный шкаф с антресолью, два встроенных шкафа-купе, четыре офисных шкафа-витрины с антресолью, один стол руководителя с тумбой и брифинг-приставкой, один конференц-стол, один фригобар, один средний комбинированный трехсекционный шкаф, одна стойка администратора, одна трибуна для выступлений, четыре пристенных деревянных стеллажа, две деревянные лавки, 16 деревянных табуретов, одна стеклянная витрина с подсветкой, один журнальный столик, один обеденный стол и четыре стула, а также один двухместный офисный диван.

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Источник финансирования - бюджет города Пскова на 2021 год на реализацию проекта «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия».